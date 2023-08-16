В Дагестане возбудили дело после того, как четырехлетняя девочка чуть не выпала из окна

Подозреваемой является мать ребенка

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту инцидента с четырехлетней девочкой, которая осталась без присмотра в квартире и взобралась на подоконник, чуть не выпав из открытого окна на девятом этаже. Подозреваемой является мать девочки, которая, уложив ребенка, уехала в ночной клуб, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 августа подозреваемая, уложив спать четырехлетнюю дочь в квартире, уехала со своей сестрой в Махачкалу для посещения ночного клуба. Примерно в 5 часов утра девочка проснулась, не обнаружив мать в доме, забралась в открытое окно квартиры на девятом этаже и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла примерно полчаса, пока ее не спасли соседи и прибывшие сотрудники правоохранительных органов.