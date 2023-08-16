16 августа, 08:51

В Кургане в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали два человека

Во время ремонта холодильника при закачке фреона была нарушена техника безопасности

ТАСС, 16 августа. Два человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме по улице Урицкого в Кургане. Об этом сообщили в администрации города.

"В доме № 130 по ул. Урицкого во время ремонта холодильника при закачке фреона гражданами была нарушена техника безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка пострадали двое мужчин. Угрозы жизни нет", - рассказали в администрации.

Инцидент произошел в 09:12 мск. По данным властей, визуальный осмотр дома показал, что разрушений нет, коммуникации функционируют в штатном режиме.

Уточняется, что пострадавшие доставлены с ожогами в областную больницу. "В настоящий момент один отправлен на амбулаторное лечение, второй пока находится в больнице на стационарном лечении, ожоги поверхностные, состояние удовлетворительное", - уточнили в администрации. 

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РоссияКурганская область
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