В Ижевске арестовали насильника, из-за которого школьница спрыгнула с четвертого этажа

Суд заключил его под стражу на два месяца - до 14 октября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Ижевска арестовал на два месяца местного жителя по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы. Девочка, спасаясь от домогательств, выпрыгнула из окна четвертого этажа, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела и учитывая данные о личности обвиняемого, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 14 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-летнего жителя Ижевска обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

В прокуратуре Удмуртии сообщили, что в судебном заседании обвиняемый просил избрать ему домашний арест, свою вину не признал. На момент совершения преступления он находился под надзором в уголовно-исполнительной инспекции в качестве осужденного, которому назначено наказание в виде ограничения свободы.

В минувший понедельник сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подъезде соседнего дома. Школьница госпитализирована, ее успешно прооперировали.