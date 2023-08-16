16 августа, 09:12

В Ингушетии пять населенных пунктов останутся без света из-за внеплановых работ

В региональном МЧС призвали население следить за электрическими приборами и оборудованием

МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Энергетики ограничат подачу электричества в пять населенных пунктов Сунженского района Ингушетии из-за проведения внеплановых ремонтных работ 17 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ингушетии.

"В связи с внеплановыми ремонтными работами, в период с 10:00 до 17:00 мск 17 августа в сельских поселениях Нестеровское, Галашки, Даттых, Мужичи и Алкун будет прекращена подача электроэнергии", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали население следить за электрическими приборами и оборудованием. 

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