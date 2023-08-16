16 августа, 09:07,
обновлено 16 августа, 09:27
Взрыв на АЗС в Махачкале

Более 400 строений получили повреждения после взрыва на АЗС в Махачкале

Большинство из них - жилые дома

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Более 400 строений получили повреждения после взрыва на АЗС в Махачкале.

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Об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

"Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них - это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная", - сказал Меликов.

По его словам, один из домов был разрушен полностью. "Чудом остались живы хозяева этого дома", - добавил Меликов. Другие строения пострадали в зависимости от близости к эпицентру "в большей или в меньшей степени". 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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