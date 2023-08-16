На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры и пожаре в порту Рени Одесской области

Глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил о возгорании двух тракторов и шрота

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Возгорание возникло в порту города Рени Одесской области, повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Территория Ренийского морского торгового порта. <...> Возгорание двух тракторов и возгорание шрота на расположенном рядом складе на площади 10 кв. м", - написал он в Telegram-канале.

Утром глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении инфраструктуры, в частности, складских помещений, одного из украинских портов на Дунае. О каком порте шла речь, не уточнялось.

Ренийский морской торговый порт находится на Дунае. Положение на мореходном участке определяет его статус одновременно как речного и морского.

Ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Измаил и Рени.