В Абхазии ищут пропавшего подростка из Саратова

Молодой человек пропал в районе Хашупсинского каньона в Гагрском районе

СУХУМ, 16 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС Абхазии ищут 17-летнего подростка, который пропал в районе Хашупсинского каньона в Гагрском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Во вторник вечером в МЧС с информацией о пропаже подростка из Саратова обратились его близкие родственники. С тех пор спасатели Гагрского пожарно-спасательного отряда МЧС занимаются его поиском. Обследуют окрестности Гагры, но пока никаких результатов. Поиски продолжаются и сегодня", - сказал начальник пресс-службы Роман Лабия.

Как отмечается в размещенной в социальных сетях информации, у подростка проблемы со здоровьем. Спасатели полагают, что он мог заблудиться.