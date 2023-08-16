Омбудсмен Чечни проверит заявление об избиении мужчины, обвиняемого в сожжении Корана

Мансур Солтаев также сообщил, что задержанный Никита Журавель передал обращение на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев сообщил, что проводится проверка по информации о якобы избиении сыном главы республики Адамом Кадыровым жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

"Я сегодня выехал, непосредственно пообщался с Никитой Журавелем по данному вопросу. Он рассказал, что при личной встрече с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, после того как он вышел, его избил Адам Кадыров. Якобы бил по рукам, по ногам. Никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике. Будет проведена конкретная проверка", - сообщил он журналистам.

По его словам, в ходе общения задержанный также передал обращение на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ранее уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), было передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В мае обвиняемого доставили в СИЗО в Грозный.