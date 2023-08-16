В Баку заявили о пресечении попытки армянской ДРГ проникнуть на территорию Азербайджана

В азербайджанском Минобороны сообщили о задержании одного ее члена

БАКУ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило о предотвращении попытки армянской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию республики, задержан один ее член.

"16 августа около 11:15 [10:15 мск] диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении, пользуясь пустотами между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, пыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью осуществлениями диверсионно-террористических операций. <...> При поддержке огневых средств провокация армянских военных была пресечена. В результате азербайджанскими военнослужащими был задержан в раненом состоянии один член диверсионной группы", - говорится в сообщении.