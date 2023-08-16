В Приморье освободились от воды почти 140 жилых домов

В МЧС также сообщили, что в Дальнереченском районе восстановили сообщение с населенными пунктами Боголюбовка, Орехово и Ясная Поляна

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Почти 140 жилых домов освободились от воды в Приморье, подтопленными остаются 567 домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Красноармейском, Дальнереченском, Надеждинском и Октябрьском муниципальных образованиях от воды освободилось 139 жилых домов и 162 приусадебных участка. <...> На территории 13 муниципальных образований края остаются затопленными 567 жилых домов, 754 приусадебных участка, 19 участков автомобильных дорог, отрезано 18 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Дальнереченском районе восстановлено сообщение с населенными пунктами Боголюбовка, Орехово и Ясная Поляна.

Причина ухудшения ситуации

Заместитель начальника ГУ МЧС Приморья Александр Каплунов сообщил в эфире в Telegram-канале правительства края, что паводковую и гидрологическую ситуацию в Приморье на фоне тайфуна "Ханун" усугубили четыре штормовых предупреждения и повышенный сброс воды на гидротехническом сооружении в городе Дуннине Китайской Народной Республики.

"Особенность этого тайфуна <...> в преддверии него у нас действовало и вместе с ним четыре штормовых предупреждения. То есть перед ним, начиная со 2 августа, у нас заходили с Китая и с юго-запада, с Азиатско-Тихоокеанского региона, атмосферные фронты. <...> Один за одним фронты оказывали воздействие, достаточное количество осадков выпадало и тайфун уже "Ханун", он поставил, скажем так, точку по нашей гидрологии, по нашей паводковой обстановке. <...> У наших соседей в Китайской Народной Республике также выпадало большое количество осадков и в период действия тайфуна "Ханун" на гидротехническом сооружении в населенном пункте Дуннин они открыли повышенный сброс воды в превентивных целях, в целях безопасности", - сообщил Каплунов.

Он отметил, что обычный сброс воды происходит в объеме до 300 куб. м/с, а в период, когда ситуация на этой территории начала обостряться, объем сброса составлял порядка 2 750 куб. м/с. По реке Раздольная этот гребень паводка пришел в Приморье и ухудшил ситуацию на фоне сильных осадков и переувлажнения почвы.

"Тут надо понимать, что, если бы они не сбрасывали 3 тыс. кубов в секунду, произошло бы переполнение этого гидротехнического сооружения, его разрушение, <...> и это нужно понимать", - отметил Каплунов.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Седьмой в этом году тайфун "Лан" уже начал влиять на погоду в Приморском крае, в регионе снова начались сильные дожди. В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан", согласно прогнозу, интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края.