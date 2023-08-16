В Таганроге бывшего главного архитектора приговорили к семи годам колонии за взятку

Суд также назначил ему штраф в размере 5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил бывшего главного архитектора Таганрога Дмитрия Иваненко к семи годам колонии за получение взятки. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Иваненко Дмитрий Евгеньевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил. В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал.

Суд установил, что в октябре 2022 года Иваненко, находясь в должности председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации Таганрога, получил через посредника 500 тыс. рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, при этом работы на объекте были выполнены не в полном объеме.