В центре Екатеринбурга обнаружили тело мужчины в фонтане

Следственный отдел СК РФ Ленинского района проводит проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено в фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга. По факту инцидента организована проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Проверка проводится следственным отделом СК РФ Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о гибели мужчины в фонтане в Екатеринбурге.

По предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.

Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина утонул в фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга. Со ссылкой на очевидцев уточняется, что погибшему было около 25 лет.