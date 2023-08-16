16 августа, 10:22

В центре Екатеринбурга обнаружили тело мужчины в фонтане

Следственный отдел СК РФ Ленинского района проводит проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено в фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга. По факту инцидента организована проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Проверка проводится следственным отделом СК РФ Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о гибели мужчины в фонтане в Екатеринбурге.

По предварительным данным, смерть молодого человека не связана с криминалом.

Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина утонул в фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга. Со ссылкой на очевидцев уточняется, что погибшему было около 25 лет. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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