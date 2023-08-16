На Тенерифе начали эвакуацию жителей из-за лесных пожаров

Местные власти объявили второй уровень опасности в регионе

МАДРИД, 16 августа. /ТАСС/. Власти курортного острова Тенерифе начали эвакуацию жителей в связи с лесными пожарами. Об этом сообщило правительство Канарских островов.

"В качестве меры предосторожности мы проводим эвакуацию из городов Аррате, Чивисайя, Медиа Монтанья и Ахафона. Также закрыты автомагистрали TF-24 между городами Лас Лагутенас и Эль-Портильо и TF-523, шоссе Лос-Лорос", - говорится в заявлении. Местные власти объявили второй уровень опасности в регионе.

Уточняется, что лесной пожар начался во вторник в 23:36 по местному времени (01:36 мск) в районе трассы TF-523 и затронул муниципалитеты Арафо и Канделария.

Тенерифе - крупнейший из архипелага Канарских островов. Он знаменит своими пляжами и курортами.