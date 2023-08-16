В Свердловской области суд изменил меру пресечения директору института спорта УрФУ

Евгения Шурманова арестовали до 15 января 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на арест директору института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, постановление суда первой инстанции изменено. Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения Евгению Шурманову установлена по 15 января 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

В июле Ленинский районный суд изменил меру пресечения для Шурманова на запрет определенных действий. Постановление было обжаловано прокурором.

Уголовное дело в отношении Шурманова было возбуждено в 2022 году. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По данным источника ТАСС, Шурманов может быть причастен к хищению 10 млн рублей при организации соревнований, которые прошли в УрФУ в 2020 году.

17 июня Верх-Исетский районный суд заключил Шурманова под стражу на один месяц и 25 суток. Обвиняемый обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако инстанция оставила меру пресечения без изменений. Позднее источник ТАСС сообщал, что в отношении Шурманова возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве, причиной стало хищение областной субсидии на поддержку команды по регби.