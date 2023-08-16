В Феодосии задержали 15-летнюю девушку за граффити в поддержку Украины

Оперативники выяснили, что символы девушка нарисовала по указанию "координатора", который общался с ней через интернет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Феодосии 15-летнюю девушку, подозреваемую в нанесении граффити в поддержку Украины, сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым при содействии сотрудников ОМВД России по Феодосии установили и задержали 15-летнюю девушку, временно проживающую в Феодосии, подозреваемую в вандализме. Оперативники выяснили, что символы девушка нарисовала по указанию "координатора", который общался с ней посредством сети Интернет в одном из популярных мессенджеров. Она рассказала, что отправляла "координатору" фото и видео выполненных заданий, за что получала деньги в иностранной валюте. Задержанная также призналась, что данное выполненное задание, направленное в поддержку Украины, было не единственным", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанная в конце июля нанесла символы одного из экстремистских движений на здание теплового узла, стену заброшенного здания и беседку около жилой многоэтажки в поселке Приморское.

"Среди прочего девушка сообщала администраторам групп в одном из интернет-мессенджеров координаты расположения и маршруты передвижения военной техники, а также разбросала желтые теннисные шары около подъезда дома, в котором проживает один из крымских общественников и блогеров", - добавили в МВД.

Сейчас в отношении девушки возбуждено дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Сотрудники полиции устанавливают причастность подростка к другим противоправным действиям.