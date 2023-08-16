Во Франции при падении легкого самолета погибли тележурналист и дочь бывшего главы Сената

По информации газеты Liberation, тела погибших найдены, но до сих пор не извлечены

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Тележурналист Жерар Леклер и дочь бывшего председателя Сената Франции (верхняя палата парламента) Мишель Монори погибли при крушении легкомоторного самолета в департаменте Атлантическая Луара. Об этом сообщила газета Liberation.

Издание уточняет, что инцидент произошел во вторник, когда небольшой самолет Robin DR 400 пропал с экранов радаров примерно через 40 минут после взлета. По предварительным данным, на борту находилось три человека, вместе с тем данные еще одной жертвы катастрофы пока не обнародованы.

К настоящему момент обнаружены обломки самолета. По информации газеты, тела погибших найдены, но до сих пор не извлечены. По факту катастрофы начата проверка.

Леклер родился в 1951 в парижском пригороде Нейи-Сюр-Сен. Он начал свою карьеру в газете Le Monde. Затем работал на радио Europe 1, на телеканале France 2 и France 3. Последним его местом работы был телеканал CNews.