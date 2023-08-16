На Камчатке возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудницы кафе

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого

ТАСС, 16 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Камчатского края, который избил сотрудницу кафе на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

"По предварительным данным, 15 августа сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами происшествия. Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство" при оперативном сопровождении УМВД России по Камчатскому краю. Место нахождения подозреваемого установлено, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что пострадавшая - бармен в кафе. Она якобы сделала замечание повару, который пришел на работу в нетрезвом виде.