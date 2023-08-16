Обстрелявшие из миномета жилые дома в ДНР двое "азовцев" получили по 24 года колонии

По данным следствия, преступления были совершены в период с 27 февраля по 13 марта 2022 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащих националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Павла Артеменко и Антона Романюка, обстрелявших при отступлении жилые дома в ДНР весной прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Артеменко и Романюка к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, с 27 февраля по 13 марта 2022 года при отступлении украинских военнослужащих из населенных пунктов Сартана, Калиновка и Талаковка Донецкой Народной Республики по приказам Артеменко и Романюка в целях уничтожения мирных граждан и их имущества из миномета калибром 120 мм были обстреляны жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры. По населенным пунктам было произведено не менее 60 выстрелов, в результате чего пять жилых домов повреждены и разрушены. Жильцы не пострадали, поскольку укрылись в помещениях, куда снаряды не попали.

"Азовцам" было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.