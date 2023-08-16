СМИ сообщили об убийстве бывшего сотрудника спецслужб в Софии

По данным телеканала Nova, речь идет о болгарском бизнесмене Алексее Петрове

СОФИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Известный болгарский бизнесмен, бывший сотрудник специальных служб Алексей Петров был застрелен в квартале Драгалевцы в Софии, огнестрельные ранения получила женщина, которая госпитализирована.

Как сообщает телеканал Nova, сигнал о происшествии поступил около полудня. В настоящее время в районе происшествия работают усиленные наряды полиции, место инцидента оцеплено, проводится проверка всех транспортных средств. Официальные лица происшествие пока не комментировали.

Петров родился в 1962 году. Он был известным бизнесменом. Занимался вопросами корпоративной безопасности и антитеррора. Ранее работал в специализированном отряде по борьбе с терроризмом, был советником Государственного агентства национальной безопасности. В 2002 и 2015 году он пережил два покушения.