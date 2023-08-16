В Дании россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за попытку мошенничества на $3,5 млрд

Кирилл Леонов свою вину отрицает

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Российский бизнесмен Кирилл Леонов приговорен датским судом к трем годам лишения свободы за попытку мошенническим путем заполучить от Национального банка Дании осенью прошлого года 26 млрд крон ($3,5 млрд). Об этом сообщает агентство Ritzau.

Зачитывая приговор, председательствующий судья отметил, что сумма, которую обвиняемый пытался заполучить мошенническим путем, является самой крупной из всех когда-либо рассматривавшихся в рамках дел об экономических преступлениях.

Согласно материалам дела, 19 октября россиянин явился в банк в сопровождении переводчика и потребовал встречи с руководством банка для обсуждения, как он утверждал, уже достигнутого соглашения. Представленные им документы должны были подтвердить заключение банком с компанией Bollington Investments S.R.O. депозитного договора. Однако бумаги оказались поддельными. В них был указан неправильный адрес банка, в написании имен присутствовали ошибки, а отдельные подписанты к тому времени уже вышли на пенсию. Стоявшая на документах печать также была поддельной.

Попытку Леонова в банке быстро раскрыли, и рисков финансовых потерь не возникло, в том числе и потому, что Национальный банк не ведет счета в долларах.

Выступавший на процессе прокурор Магнус Петерсен назвал это преступление "уникальным". Леонов свою вину отрицает. Адвокат россиянина Оксана Цетинер потребовала оправдательного приговора своему подзащитному. По ее словам, он не подозревал о фальсификации документов, считал их подлинными, а электронные письма с требованием о переводе миллиардной суммы посылал не он, а потому все указывает на его добросовестность.