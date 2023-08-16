16 августа, 13:29
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об украинском обстреле кассетными боеприпасами Донецка и Макеевки

ВСУ выпустили по эти городам 12 снарядов из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляла Донецк и Макеевку снарядами с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным представительства, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по Донецку семь и по Макеевке пять кассетных боеприпасов.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 37 раз, выпустив более 120 снарядов. 

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