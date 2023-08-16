16 августа, 13:23

В Уфе при пожаре в многоквартирном доме пострадали четыре человека

Среди них оказались двое детей

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Распределительный электрощит загорелся в жилом доме в Уфе, в результате происшествия госпитализировали четверых жителей, двое из них дети. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Горение происходило в распределительном электрощите на первом этаже жилого дома. Пожар потушен на площади 0,5 кв. м. Из подъезда самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей, для осмотра бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы в ГКБ №17 Уфы", - говорится в сообщении. 

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