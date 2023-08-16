Глава Брянской области сообщил, что украинская ДРГ снова пыталась прорваться в регион

По словам Александра Богомаза, пятеро диверсантов уничтожены

ТАСС, 16 августа. Украинская диверсионно-разведывательная группа в составе шести боевиков снова пыталась проникнуть на территорию Брянской области, сообщил в среду губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что 15 августа при попытке украинской ДРГ прорваться на территорию приграничного Стародубского района Брянской области пострадал работник сельхозпредприятия. Сотрудниками ФСБ при поддержке подразделений Минобороны были уничтожены четверо диверсантов.