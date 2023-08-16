Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при ЧП в Махачкале

Глава государства поручил сделать все для минимизации ущерба и помощи людям после взрыва

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все переживают за семьи погибших и пострадавших при ЧП в пригороде Махачкалы.

"Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей", - сказал глава государства, открывая совещание с членами правительства.

Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о текущей ситуации. "Я знаю, что Минздрав и МЧС подключились к тому, чтобы оперативно помочь людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках", - констатировал президент.

Глава государства также сообщил, что по докладу главы МЧС Александра Куренкова "все службы сработали быстро, оперативно". "Я им благодарен за это", - сказал Путин, попросив министра также доложить о его оценке ситуации.

Подводя итог, президент поручил сделать все для минимизации ущерба и для помощи людям после взрыва в Махачкале. "Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь. Вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом", - сказал глава государства, открывая совещание с членами правительства.