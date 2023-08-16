В России площадь природных пожаров в 2023 году превысила 4 млн га

Это в полтора раза больше, чем в 2022 году, сообщили в МЧС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пройденная огнем площадь природных пожаров в РФ в 2023 году превысила 4 млн га, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава МЧС Александр Куренков.

"С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн гектаров. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза", - сказал министр.

По последним данным, на территории страны действуют 169 лесных пожаров на площади более 330 тыс. га. Пожарным удалось локализовать 30 очагов (17% от общего числа). За последние сутки возник 31 новый очаг на 900 га, потушено 125 пожаров на площади 250 га.

"Пять очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов", - добавил Куренков.