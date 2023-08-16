МЧС назвало неблагоприятным развитие обстановки с природными пожарами в трех регионах

Речь идет о Якутии, Хабаровском крае и Амурской области

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация с природными пожарами в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области может ухудшиться, прогноз развития ситуации там оценивается как неблагоприятный, заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прогноз развития обстановки [в трех регионах Дальнего Востока] остается неблагоприятным. Силы и средства МЧС России задействованы в защите населенных пунктов от угрозы перехода огня", - сказал он.

Режим ЧС межрегионального характера из-за природных пожаров был введен в Якутии и Хабаровском крае 10 июля, а в Амурской области - 17 июля.

Ранее Куренков сообщил президенту, что с начала 2023 года на территории РФ зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн га. Пройденная огнем площадь превысила прошлогодние показатели почти в полтора раза.