Путин потребовал не расслабляться в преддверии нового тайфуна на Дальнем Востоке

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что связанная со стихией нагрузка ожидается "чуть полегче, чем в прошлом году"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Органы власти должны внимательно следить за ситуацией с тайфуном "Лан", который подходит к российскому Дальнему Востоку, и не расслабляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава МЧС Александр Куренков доложил о последствиях паводков из-за тайфуна "Ханун" на Дальнем Востоке, а также сообщил, что "там приближается уже следующий тайфун", но связанная с ним нагрузка ожидается "чуть полегче, чем в прошлом году".

"Но расслабляться нельзя. Полегче, побольше - там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но все равно надо внимательно мониторить ситуацию", - сказал Путин. Он поинтересовался, нужна ли дополнительная помощь в связи с паводками в регионе. Куренков ответил, что Приморскому краю понадобится финансовая поддержка из-за большого числа пострадавших. "Вы тогда вместе с губернатором и организуйте соответствующий запрос, оформите", - сказал Путин, подчеркнув, что это нужно сделать "как можно быстрее".

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе региона вышли из берегов в минувшие выходные. Между тем седьмой в этом году тайфун "Лан" уже начал влиять на погоду в Приморском крае, где снова начались сильные дожди. В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан", согласно прогнозу, интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края.