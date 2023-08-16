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Военная операция на Украине

На Украине заочно приговорили Владимира Рогова к 15 годам за "госизмену"

Председателю движения "Мы вместе с Россией" инкриминировалось одобрение действий РФ и публичная дискредитации украинских властей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил российского общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы по обвинению в "госизмене". Об этом сообщили в администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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"По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы осужден <...> Рогов", - говорится в сообщении на сайте администрации.

В сообщении говорится, что Рогову инкриминировалось одобрение действий России и публичная дискредитации украинских властей. Украинский суд признал его виновным в "госизмене" и передаче материальных ресурсов российской армии.

Рогов родился в городе Запорожье. После начала специальной военной операции России активно поддержал вхождение Запорожской области в состав России. Является руководителем движения "Мы вместе с Россией", ведет свой Telegram-канал, рассказывающий о событиях в регионе. Выступает в качестве эксперта, занимается общественной деятельностью.

В июне на заседании Общественной палаты Запорожской области было принято решение, что он будет представлять регион в ОП РФ. 

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