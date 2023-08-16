Из зоны подтопления в Приморье эвакуировали более 4,5 тыс. человек

По словам главы МЧС Александра Куренкова, региону необходимы дополнительные финансы для помощи пострадавшим

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек эвакуировли из зоны подтопления в Приморском крае. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Из зоны подтопления эвакуировано более 4,5 тыс. человек, в том числе 715 детей. На данный момент в 8 пунктах временного размещения находятся 275 человек, в том числе 62 ребенка. Для оказания помощи населению привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Приморскому краю и Амурского спасательного центра МЧС России", - сказал министр.

По его словам, с 13 августа в Приморском крае приступила к работе оперативная группа центрального аппарата МЧС России. "В подтопленные населенные пункты доставляется бутилированная вода и продукты. Из резерва МЧС в пострадавшие населенные пункты доставлено 289 тепловых пушек, 234 генератора и 99 мотопомп. Кроме того, для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территорию Приморского края из соседних субъектов направлено 326 тепловых пушек, 15 генераторов и 16 мотопомп", - сказал Куренков.

Министр отметил, что на сегодняшний день уровень воды в большинстве населенных пунктов края снижается. "За прошедшие сутки освободились от воды более 2,3 тыс. жилых домов, почти 2,5 тыс. приусадебных участков и 5 участков автомобильных дорог. В 18 населенных пунктах в зоне затопления остаются 567 домов и 754 приусадебных участка, а также 19 участков автомобильных дорог. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в трех муниципальных образованиях", - добавил глава МЧС.

О необходимости финансовой помощи

Как заявил Куренков, региону необходимы дополнительные финансы для помощи пострадавшим. "Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь, пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится", - сказал он, отвечая на вопрос президента, нужна ли помощь МЧС.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, более 82 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света остались более 20 тыс. человек.

Седьмой в 2023 году тайфун "Лан" уже начал влиять на погоду в Приморском крае, в регионе снова начались сильные дожди. В ночь на 17 августа из-за тайфуна "Лан", согласно прогнозу, интенсивность дождей увеличится и распространится на большую часть территории края.