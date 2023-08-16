16 августа, 14:22
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об отсутствии связи и интернета из-за обстрела ВСУ в Ясиноватой

Ремонт и замена поврежденных коммуникаций и восстановление штатного питания базовых станций будут возможны после стабилизации обстановки, сообщил мобильный оператор "Феникс"

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Перебои в работе мобильной связи и интернета произошли в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале мобильного оператора "Феникс".

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"Ясиноватая без связи: в результате обстрелов повреждена телекоммуникационная и энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

По данным оператора, в самой Ясиноватой и окрестностях наблюдается сбой в работе сервисов голосовой связи и мобильного интернета. Ремонт и замена поврежденных коммуникаций и восстановление штатного питания базовых станций будут возможны после стабилизации обстановки. 

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