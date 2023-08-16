16 августа, 14:26

В Тверской области в ДТП пострадали семь человек

Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля

ТВЕРЬ, 16 августа. /ТАСС/. В дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительной информации, в результате аварии пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние. Все они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о столкновении грузового автомобиля и двух легковых машин на федеральной трассе М-10 "Россия" в районе села Коломно поступила в 12:00. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация