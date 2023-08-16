В Тверской области в ДТП пострадали семь человек

Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля

ТВЕРЬ, 16 августа. /ТАСС/. В дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе Тверской области пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительной информации, в результате аварии пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние. Все они доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация о столкновении грузового автомобиля и двух легковых машин на федеральной трассе М-10 "Россия" в районе села Коломно поступила в 12:00.