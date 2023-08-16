16 августа, 14:37

В Курской области осудили мужчину за убийство сына по неосторожности

Его приговорили к семи годам лишения свободы

ТАСС, 16 августа. Суджанский районный суд Курской области назначил семь лет колонии строгого режима 81-летнему жителю района, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью сына, повлекшем по неосторожности его смерть, сообщили ТАСС в пресс-службе судебной системы региона.

"Суджанский районный суд по ч. 4 ст. 111 УК РФ назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пенсионера взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как установил суд, в конце февраля 2023 года 81-летний Геннадий Пасенко поссорился со своим 51-летним сыном, который, находясь в состоянии опьянения, начал выгонять отца из дома. Вытолкав пенсионера на улицу, потерпевший спустился с крыльца, а обвиняемый ударил сына ногой в грудь, следует из приговора. Заключением эксперта установлено, что от полученного удара у потерпевшего сломаны два ребра и разорвана селезенка. От госпитализации он отказался, а дождавшись утра, все-таки вызвал скорую помощь и спустя два дня умер в больнице.

Вину Пасенко не признал, ссылаясь на то, что находится в преклонном возрасте и по состоянию здоровья не смог бы поднять высоко ногу. 

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РоссияКурская область
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