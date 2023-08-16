16 августа, 14:29
Взрыв на АЗС в Махачкале

В ЧП в Махачкале пострадали 119 человек

Муса Салгереев/ ТАСС
© Муса Салгереев/ ТАСС

Среди них 20 детей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Во время взрыва рядом с АЗС в пригороде Махачкалы пострадали 119 человек, в том числе 20 детей.

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Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"К сожалению, по результатам случившегося пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе 3 ребенка. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе 3 детей, будут эвакуированы в федеральные московские учреждения в связи с их состоянием здоровья", - сказала Голикова. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
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