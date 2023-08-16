В Тамбове возбудили уголовное дело после публикации в интернете ролика с убийством голубя

Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура

ТАСС, 16 августа. Уголовное дело возбудили в Тамбове по факту жестокого обращения с голубем после публикации в интернете видеозаписи с его убийством, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

"По ранее опубликованному в сети Интернет видеоролику следственным отделом ОП № 1 СУ УМВД России по городу Тамбову 15 августа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с голубем, повлекшего его гибель, из хулиганских побуждений и с использованием средств публичной демонстрации (информационно-коммуникационной сети Интернет)", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ленинского района Тамбова взяла под контроль расследование данного дела.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как группа молодых людей нашла на улице голубя. Они решили, что птица больна, затем девушка его растоптала. Все происходящее снималось на телефон.