Число погибших в результате взрыва на юге Доминиканы возросло до 25

По данным CNN Espanol, 55 человек числятся пропавшими без вести

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва в провинции Сан-Кристобаль на юге Доминиканской Республики в понедельник. Об этом в среду местному телеканалу SIN сообщил заместитель директора Управления гражданской обороны страны Дельфин Родригес.

"Согласно информации национальной системы здравоохранения, уже известно о 25 умерших, в том числе в больницах", - приводятся его слова на сайте телекомпании.

Ранее телеканал CNN Espanol со ссылкой на представительство Красного Креста в республике сообщал о 12 погибших и 65 пострадавших. Также по его данным, 55 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв на заводе по производству пластмасс произошел в понедельник, власти ведут расследование причин инцидента.