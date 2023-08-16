Жителя Кубани задержали по факту нападения на бармена в кафе на Камчатке

Он многократно ударил женщину по голове

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края задержали ранее судимого приезжего из Краснодарского края, которого подозревают в избиении работницы кафе на ее рабочем месте в поселке Сокоч Елизовского района. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе в поселке Сокоч Елизовского района. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края", - сказала Волк.

Ранее 16 августа пресс-служба регионального следственного управления СК России сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины по статье покушение на убийство при оперативном сопровождении УМВД России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, 15 августа сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его действия пресекли очевидцы происшествия.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что пострадавшая - бармен в кафе. Она якобы сделала замечание повару, который пришел на работу пьяным.