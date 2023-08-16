Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 169 боеприпасов

По словам врио главы республики, украинские военнослужащие в том числе использовали ударный дрон

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) 169 боеприпасов, в том числе кассетные, и использовали ударный дрон. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По территории республики выпущено 169 боеприпасов, в том числе кассетных, зафиксировано использование противником ударного БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что повреждены три жилых дома, два энергообъекта в Донецке и Ясиноватой.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района города погиб один человек. Один мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Донецке. Еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ.