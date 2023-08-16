Отсутствие документов осложнило возмещение ущерба за поврежденные взрывом дома в Дагестане

Взрыв на АЗС в Махачкале

Из-за ЧП на АЗС в Махачкале повреждения получили более 400 строений

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана заявили, что отсутствие документов на недвижимость создает проблемы для возмещения ущерба за потерянное жилье после взрыва в пригороде Махачкалы. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

"Отсутствие документов на недвижимость создает проблемы гражданам для возмещения ущерба за потерянное жилье. Они фактически есть, но юридически их нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 400 строений получили повреждения после взрыва на АЗС в Махачкале.

Прокурор Дагестана поручил организовать работу мобильных приемных по вопросам защиты прав пострадавших, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"По поручению прокурора Республики Дагестан Виктора Эппа в целях обеспечения защиты прав пострадавших от последствий возгорания автозаправочной станции в Махачкале и автосервиса в Кумторкалинском районе, произошедших 14 августа 2023 года, организована работа мобильных приемных прокурора республики", - сказала Голубова.