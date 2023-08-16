В результате обстрелов ВСУ в Шебекино и Новой Таволжанке повреждены 150 тыс. кв. м кровли

Из них около 110 тыс. кв. м уже восстановили

ТАСС, 16 августа. Общий объем кровли, поврежденной в результате обстрелов Вооруженными силами Украины Шебекино и Новой Таволжанки в Белгородской области, составляет порядка 150 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Провел очередную рабочую поездку с контролем по ходу восстановительных работ в Шебекино и Новой Таволжанке. На сегодняшний день в городе мы закрыли тепловой контур на 668 объектах, в селе - на 293. Из 150 тыс. кв. м поврежденной кровли в обоих населенных пунктах восстановили более 110 тыс. кв. м", - написал глава региона.

Гладков добавил, что из 25 тыс. кв. м оконных блоков, которые необходимо заменить в Шебекино и в Новой Таволжанке, восстановили почти 22 тыс. кв. м. "В ближайшую неделю все работы по восстановлению оконных блоков мы должны полностью завершить. Повторю, что задача первого этапа восстановления - закрыть контур, чтобы дождь не попадал в квартиры и не разрушал жилье. Делаем крышу, вставляем окна и только потом переходим к внутренней отделке. Потому что это процесс более длительный", - уточнил губернатор, добавив, что третьим этапом работ станет восстановление хозяйственных построек.