В Доминикане объявили траур по жертвам взрыва на заводе

Государственные флаги приспустят на территории всех воинских частей и административных учреждений

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил четверг днем национального траура по жертвам взрыва на заводе на юге страны. Об этом сообщает местная газета El Nacional.

Государственные флаги будут приспущены на территории всех воинских частей и административных учреждений карибской страны.

Как сообщил заместитель директора Управления гражданской обороны страны Дельфин Родригес, по меньшей мере 25 человек погибли в результате произошедшего в понедельник взрыва на заводе по производству пластмасс в провинции Сан-Кристобаль. По данным Красного Креста в республике, к настоящему моменту насчитывается 65 пострадавших, 55 человек числятся пропавшими без вести. Власти ведут расследование причин инцидента.