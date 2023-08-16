В Москве оправдали фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в Россию

Пятый посудимый Игорис Григас получил 5,5 года колонии, но был освобожден в зале суда из-за отбытого срока в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных заседателей огласил оправдательный приговор в отношении четырех из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора для последующей продажи в России. Как уточнили ТАСС в суде, пятый подсудимый - Игорис Григас - был признан виновным и осужден на 5,5 года колонии, но освобожден в зале суда из-за отбытого срока в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства.

Согласно вердикту, присяжные посчитали гражданина Литвы Игориса Григаса виновным в нескольких эпизодах незаконного пересечения границы. "На основании вердикта присяжных заседателей в Московском городском суде был постановлен оправдательный приговор в отношении двух граждан Литвы Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также двух российских граждан Георгия и Ивана Радомировых. После вступления приговора в законную силу оправданные оставляют за собой право на реабилитацию и материальную компенсацию. Вместе с тем Игорис Григас был осужден к 5,5 года колонии, однако суд засчитал ему время, проведенное в СИЗО, и освободил в зале суда", - рассказала собеседница агентства.

В свою очередь защита двух оправданных россиян и двух граждан Латвии подтвердила ТАСС вердикт присяжных в Мосгорсуде, но отказалась от комментариев.

Из Эквадора в Россию

Изначально дело планировалось слушать в Санкт-Петербурге, но после определения подсудности материалы были переданы для рассмотрения по существу в Москву. Следствие вменило пятерым участникам создание и участие в преступном сообществе. Согласно обвинительному заключению, с января 2013 года по апрель 2019 года они устроили не менее шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг из Республики Эквадор в морской порт Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта на территории России. Им было предъявлено обвинения по трем статьям Уголовного Кодекса РФ: ч. 1, 2 ст. 210, п. а, б, ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1. Санкция этих статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, преступную группу организовал гражданин Литвы Игорис Григас и вовлек в нее двух своих соотечественников и двух россиян, которые покупали кокаин в Эквадоре и перевозили его в контейнерах морским транспортом. Брикеты с кокаином из Эквадора прятали в технических полостях грузовых контейнеров или вместе с упакованными фруктами. Оперативное сопровождение в рамках предварительного расследования оказывали сотрудники ФСБ России и правоохранительные органы Санкт-Петербурга.

Все фигуранты с момента задержания находились под стражей и были освобождены в зале Мосгорсуда после оглашения приговора. Дело насчитывало 270 томов. В отношении еще двух членов группировки в отдельное производство было выделено другое дело.