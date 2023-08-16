16 августа, 20:37
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о массированном ударе ВСУ по Днепрянам

В администрации Новокаховского городского округа заявили, что удар пришелся по домам в районе ХПП и улице Новоодесская

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по поселку городского типа Днепряны в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

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"Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в пгт Днепряны Новокаховского городского округа. Удар пришелся по домам в районе ХПП и улице Новоодесская", - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Поселок городского типа Днепряны административно подчинен городу Новая Каховка. 

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