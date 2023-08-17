16 августа, 22:44

Рядом с Курильскими островами произошли четыре землетрясения магнитудой до 5,7

Эпицентр самого сильного сейсмособытия располагался в 206 км юго-восточнее Северо-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали рядом с северной группой Курильских островов (Сахалинская область) сразу четыре землетрясения магнитудой до 5,7. Об этом сообщили ТАСС в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда одного составила 4,5, остальных - от 5,0 до 5,7. Эпицентр самого сильного располагался в 206 км юго-восточнее города Северо-Курильска (остров Парамушир - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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