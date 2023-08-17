На Сахалине незаконно добыли краснокнижную рыбу на 37 млн рублей

Злоумышленников задержали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Пограничники в Охинском районе на севере Сахалина задержали двух человек, незаконно добывших краснокнижную калугу на сумму более 37 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Задержаны два гражданина Российской Федерации, которые с использованием запрещенных орудий лова в заливе Байкал осуществили вылов 98 экземпляров калуги. В ходе осмотра 37 рыб были признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания. По местам жительства задержанных также обнаружены и изъяты фрагменты калуги общим весом 400 кг. Ущерб водным биологическим ресурсам превышает 37 млн рублей", - рассказали в управлении.

Следственным управлением СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Максимальное по строгости наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом.

Калуга - рыба, занесенная в Красную книгу РФ и в Международную книгу защиты животных. Вид выращивается в промышленных целях. Самой ценной является икра. Вид обитает в пресных водоемах, большое количество молодых особей в последние годы обитает на севере Охотского моря.