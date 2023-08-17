Новый адвокат Винника рассчитывает на победу в суде присяжных в США

Аркадий Бух отметил, что в ближайшее время защита начнет "получать от прокуратуры доказательную базу"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Новый адвокат гражданина России Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег, Аркадий Бух рассчитывает на победу в суде присяжных. Такую оценку он привел в беседе с корреспондентом ТАСС.

Юрист подтвердил, что подал в суд Северного округа штата Калифорния документы для того, чтобы представлять интересы Винника. Он пояснил, что заявку теперь должен подписать судья. Ранее Бух представлял в американских судах интересы других россиян, в частности Дениса Дубникова, который в апреле этого года был приговорен к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу в $10 тыс. за участие в сговоре с целью отмывания денег.

"Мы будем готовиться к суду присяжных, клиент не признал себя виновным", - отметил собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время защита начнет "получать от прокуратуры доказательную базу". "Уверены в том, что победим на суде присяжных и докажем невиновность нашего клиента", - заявил Бух. Как следует из документов, размещенных в электронной базе суда, следующие предварительные слушания по делу россиянина намечены на 1 сентября.

Винник был экстрадирован 4 августа 2022 года из Франции через Грецию в США. Его задержали во время отдыха на греческой территории 25 июля 2017 года по запросу американской стороны, которая обвиняет его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и на родину. Защита обжаловала это постановление, но суд его подтвердил. В настоящее время дело Винника ведет суд Северного округа штата Калифорния. Как ожидается, процесс по существу начнется ближе к концу года.