Из больницы Святителя Алексия из-за возгорания эвакуировали более 100 человек

О пострадавших не сообщается

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 100 человек эвакуированы из Центральной клинической больницы Московского патриархата святителя Алексия в Донском районе Москве из-за возгорания. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Возгорание произошло в одном из корпусов больницы Святителя Алексия. Всего из двух корпусов эвакуировано 104 человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг пожара обнаружен, общая площадь возгорания составила 2 кв. м, в настоящее время оно ликвидировано. Эвакуированные люди возвращаются в здание больницы, информация о пострадавших не поступала.