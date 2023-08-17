Часть жителей Анивского района Сахалина из-за аварии на сетях остались без электричества

Электроснабжение нарушилось в двух населенных пунктах и нескольких СНТ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Обрыв на подземной линии электропередачи нарушил энергоснабжение двух населенных пунктов и нескольких садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Анивском районе на юге Сахалина, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Произошел обрыв на подводящих линиях под землей", - рассказал собеседник агентства.

По информации местных властей, без электричества остаются жители села Песчанского и поселка Кубанец. Также нарушено энергоснабжение СНТ "Лесник", "Связист", "Строительство", "Ромашка" и "Хуторок". Возобновить подачу электричества планируется в течение рабочего дня.

В перечисленных населенных пунктах проживает несколько сотен человек.