Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 110

Ранее сообщалось о 106 погибших

ТАСС, 17 августа. Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 110. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.

Ранее сообщалось о 106 погибших.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила в среду, что президент США Джо Байден и его супруга 21 августа посетят остров Мауи.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.