В Приморье число подтопленных домов снизилось до 302

От дорожного сообщения остаются отрезанными четыре населенных пункта

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Количество частных и многоквартирных домов, подтопленных в Приморском крае в результате наводнения, сократилось до 302, из которых 44 - многоквартирные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

"Количество подтопленных многоквартирных домов на утро среды составляет 44, частных - 258. Также подтоплено 615 придомовых территорий в 9 муниципальных округах. Больше всего подтопленных жилых домов - в Уссурийском и Спасском городских округах, а также в Октябрьском районе", - уточнили в министерстве.

Максимальное количество подтопленных домов в регионе наблюдалось в минувшие выходные и понедельник. Их общее число превышало 5 тыс. За последние сутки от воды освободилось около 400 домов.

Все еще отрезаны от дорожного сообщения четыре населенных пункта. В общей сложности на дорогах Приморского края остается 27 перелива в 11 муниципальных округах. При этом паводковая ситуация на реках края стабилизируется, на большинстве рек Приморья наблюдается спад уровня воды. Подъем дождевого паводка сохраняется в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Большая Уссурка и Малиновка. На реке Раздольной уровни ушли с опасных отметок. Сохраняется подтопление пойм большинства рек края.

Приморский край восстанавливается после наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.