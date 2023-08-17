В Якутии за сутки потушили 23 лесных пожара на площади свыше 24 тыс. га

В ликвидации огня участвуют более 1,2 тыс. человек и 37 единиц спецтехники

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали в Якутии 23 лесных пожара на площади свыше 24 тыс. га. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"На утро действуют 53 лесных пожара на общей площади 213 412 га, 1 ландшафтный пожар на площади 368 га. <…> За прошедшие сутки силами ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы), наземных служб, ГПС (государственной противопожарной службы) и МЧС было ликвидировано 23 лесных пожара на общей площади 24 130 га, а также 1 ландшафтный пожар в Мирнинском районе на площади 2,2 га", - сказал Коноплев.

Как уточнили в Минэкологии Якутии, пожар в Олекминском заповеднике ликвидирован 16 августа. Ведется работа по тушению 33 лесных пожаров на общей площади 199 356 га на территориях Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянский, Момского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского районов. Из них локализовано 8 возгораний на площади 44 931 га.

К борьбе с пожарами привлечены 1 268 сотрудников лесопожарных формирований и 37 единиц спецтехники. Также 12 самолетов Ан-2 и Cessna находятся на авиапатрулировании, 7 вертолетов Ми-8 - на тушении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В Якутии действует режим ЧС регионального уровня, также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.